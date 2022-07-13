إصابات كورونا تتخطى 3 آلاف حالة في العراق خلال 24 ساعة

2022/07/13 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 3042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2760 شخصا للشفاء، مع تسجيل حالتي وفاة”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1004”.

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