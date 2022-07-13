قفزة جديدة.. تسجيل اكثر من 3000 اصابة بكورونا في العراق

2022/07/13 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء،

الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة

كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها سجلت 3042 حالة إصابة جديدة

-(2270 اصابة امس الثلاثاء)-

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