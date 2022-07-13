سيدات نفط الشمال العراقي يتطلعن لمشاركة إيجابية في غرب آسيا

2022/07/13 | 16:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

يستهل نفط الشمال العراقي، غداً الخميس، مشواره في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للسيدات، بمواجهة فيروزة السوري، ضمن مباريات البطولة التي يحتضنها ملعب الزرقاء بالأردن.

وصرّح صلاح حسن الشمري، أمين سر نادي نفط الشمال ورئيس الوفد، لوكالة خبر برس (واخ)، اليوم الأربعاء، بالقول “يشارك نادينا للمرة الأولى في بطولة غرب آسيا للسيدات، كممثل للعراق بعد إحرازنا للقب الدوري المحلي”.

وأضاف الشمري “استعداداتنا للبطولة لم تلبِ الطموح، نظراً لإبلاغنا بالمشاركة فيها بوقت متأخر، إلى جانب ارتباط أغلب لاعباتنا مع منتخب العراق للصالات”.

وأوضح بأن “الفترة القصيرة للإعداد، لم تسمح لفريقنا بخوض مباريات تجريبية، وتم الاعتماد على تكثيف الوحدات التدريبية”.

وأتم قائلا”نسعى للظهور المتميز في البطولة وتقديم مستويات جيدة برغم قوة الفرق المنافسة”.

وضمّت قائمة نفط الشمال 20 لاعبة، تحت قيادة الجهاز الفني المؤلف من المدير الفني قاسم جميل، والمدربة ته نبأ أحمد، ومساعدة المدربة روبينا كوركيس، ومدير الفريق صدام عبد الله.

ومن أبرز اللاعبات في صفوف الفريق، تبارك الرحمن مؤيد، ديرين محمود، لنيا صديق، بهرا دارا، نادية فاضل، هيدي خان.

تعديلات بالمباريات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا للسيدات، تعديلات جديدة في المباريات بعد انسحاب فريق أبو ظبي الإماراتي، إذ تقرر أن يلعب غداً الخميس، نفط الشمال العراقي مواجهة الافتتاح أمام فيروزة السوري، فيما تليها مباراة الأرثوذكسي الأردني مع الصفا اللبناني، على أن تجرى، السبت المقبل، مباراتي الجولة الثانية، ويلعب الصفا اللبناني مع نفط الشمال العراقي، ويلتقي في المواجهة الأخرى فيروزة السوري مع الأرثوذكسي الأردني.

وتختتم المباريات في 18 من الشهر الجاري بمواجهتي الصفا مع فيروزة، والأرثوذكسي مع نفط الشمال.

ووفق التعديلات الجديدة، تم أيضا إقامة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع ، إلى جانب إجراء المباراة النهائية بين أول وثاني الترتيب، في 20 من الشهر الجاري.

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