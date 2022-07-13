الديمقراطي الكوردستاني يؤكد عدم دخله إلى البرلمان بمرشحين: ريبر أحمد المرشح الوحيد

2022/07/13 | 17:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد عضو مجلس النواب عن كتلة الديمقرطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، الاربعاء 07/13/2022 بأن أطرافاً...

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