التربية النيابية ترد على مطالب تأجيل امتحانات السادس الاعدادي: قائمة في موعدها

2022/07/13 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رد عضو لجنة التربية النيابية النائب محمود القيسي، اليوم الأربعاء، على مطالب تأجيل امتحانات السادس الاعدادي، فيما أشار إلى أن مواعيد الامتحانات قائمة في موعدها، أكد أن الوقت غير كافٍ لتأجيلها.وقال القيسي في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلت مطالب لبعض الطلبة؛ طالبوا فيها بتأجيل مواعيد امتحانات […]

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