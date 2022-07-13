بالصور.. مروحية تركية تستهدف منازل مواطنين في سهل نينوى

2022/07/13 | 17:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

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