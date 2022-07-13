أهالي بغداد يشكون من شح مياه الشرب

2022/07/13 | 17:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يشكو أهالي عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد من شح بمياه الشرب تفاقم خلال...

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