المالكي يغرد بعد التسجيل الصوتي الذي نسب له عن الصدريين: أحذروا التزوير

2022/07/13 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، اطرافا لم يسمها بتزييف تصريحاته لمحاولة خلق الازمة مع زعيم التيار الصدر عبر تسريب فيديو منسوب له.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم) ان" تحذري لكل اخوتي في العملية السياسية من عمليات تزوير وتزييف باستخدام اجهزة تقنية حديثة في نسبة تصريحات لي ولغيري".

واضاف انه "بمناسبة ما نشر عني فانني متمسك بعلاقتي الاخوية مع زعمي التيار والكتلة الصدرية وادع والى انهاء اي فتنة تمزق المكون".

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