2022/07/13 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفديو..نزاع طاحن بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة حي العامل ببغداد المركز الخبري الوطني.

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