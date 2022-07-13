القوة الجوية يمنح قحطان جثير الصلاحية الكاملة في التعاقدات

2022/07/13 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، ثقتها بالمدرب قحطان جثير، مؤكدة منحه الصلاحية الكاملة في تعاقدات الصقور.وذكر النادي في بيان أن “الهيأة المؤقتة لنادي القوة الجوية برئاسة الفريق شهاب جاهد، تؤكد علي تمسكها الكامل بالمدرب الكفوء قحطان جثير وملاكه التدريبي المساعد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل وتنظر باحترام وتقدير وبثقة كاملة لكل […]

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