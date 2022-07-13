تحذير سياسي للإطار التنسيقي: سارعوا أو ستغرقون جميعاً

2022/07/13 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر السياسي عزت الشابندر اليوم الأربعاء، الإطار التنسيقي من عدم الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة باسرع وقت.وقال الشابندر في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “مهما كان حجم المكاسب الشخصية أو الحزبية أو (الوطنية) المزعومة ، فهي أصغر بكثير من مخاطر تفكُك الاطار وفشل أطرافه في الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء […]

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