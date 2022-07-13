الفجوة المعرفية التي تتّسع

2022/07/13 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو أن المرء أمسك بحبّة رمل، وامتدّ بها بذراعه وسط الليل، فما تخفيه حبة الرمل هذه من قبّة السماء هو مقدار ما تظهره الصورة التي التقطها مرصد «جايمس ويب» الفضائي التابع لوكالة «ناسا»، وفق عبارة مدير الوكالة في جلسة إشهار الرئيس جو بايدن لهذه الصورة للعموم يوم الاثنين الماضي.

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