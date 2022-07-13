2022/07/13 | 17:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الهيئة المؤقتة المديرة لشؤون نادي القوة الجوية العراقي، اليوم الأربعاء، تمسكها بخدمات المدير الفني للفريق قحطان جثير.وقال النادي في بيان رسمي “تؤكد الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية برئاسة الفريق شهاب جاهد تمسكها الكامل بالمدرب الكفء قحطان جثير و(طاقمه) التدريبي المساعد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل”.

وأضاف “تنظر الهيئة المؤقتة باحترام وتقدير وثقة كاملة لكل ما يتخذه من خطوات لبناء فريق يليق بنادينا العريق”.

واوضح البيان: “لجنة التعاقدات التي تشكلت مهمتها الرئيسية إنجاز الخيارات الفنية التي يريدها المدرب وتنفيذها بما يخدم مسيرة النادي المقبلة”.

واشار البيان أن “الهيئة المؤقتة تنفي نفيا قاطعا أن تكون لديها أي نية لتغيير المدرب”.

وأكدت إدارة القوة الجوية “من يطلق هذه الشائعات هدفه التأثير على مسيرة النادي بشكل عام وفريق الكرة على وجه الخصوص”.

وبينت “المدرب جثير لديه مطلق الحرية في عملية التعاقد أو استبعاد اللاعبين”.

وختم البيان “الإدارة منحت المدرب الصلاحية الكاملة في استقدام أي محترف أو لاعب محلي يمكن أن يعزز به صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة وبميزانية مفتوحة لاستكمال الصفوف والتطلع للمنافسة بقوة على ألقاب الموسم الجديد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يجدد ثقته بقحطان جثير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يجدد ثقته بقحطان جثير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).