صور: طائرات مروحية تفتح النار على رجل دين إيزيدي ومنازل في نينوى

2022/07/13 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني اليوم الأربعاء، تعرض رجل دين ايزيدي وبعض المنازل في ناحية بعشيقة، إلى هجوم عبر طائرات مروحية.وكتب الدوبرداني في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “استهدفت ظهر هذا اليوم طائرات سمتية مجهولة قرية بحزاني في ناحية بعشيقة بوابل من رصاص رشاشات الدوشكة واصابت منزل رجل الدين الايزيدي […]

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