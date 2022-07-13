قيادي بالاتحاد الوطني: خياران لا ثالث لهما لحل ازمة رئاسة الجمهورية

2022/07/13 | 17:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، الاربعاء، وجود تحركات وضغوط سياسية على الحزبين الكرديين للتعجيل في حسم خلاف ازمة تسمية رئيس الجمهورية.وقال الهركي في تصريح لـ /المعلومة / إن “الأجواء السياسية بين الحزبيين الرئيسيين في إقليم كردستان مازالت راكدة ومازال الطرفان متمسكان بمرشحيهما لرئاسة مجلس النواب “.وأضاف، […]

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