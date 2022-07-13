صحف أمريكية: نجل بايدن باع نفطا من الاحتياطي للصين

2022/07/13 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبت مارجوري تايلور غرين، وهي من الجمهوريين تقول: "هانتر لا يزال شريكا تجاريا مع الحزب الشيوعي الصيني، وهم يشترون نفطنا".

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