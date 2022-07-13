2022/07/13 | 17:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: "انتكاسة" تصيب خطة العراق لرفع طاقة تصدير النفط عبر الخليج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/13 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: "انتكاسة" تصيب خطة العراق لرفع طاقة تصدير النفط عبر الخليج) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: "انتكاسة" تصيب خطة العراق لرفع طاقة تصدير النفط عبر الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).