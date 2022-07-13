2022/07/13 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت طائرتين من طرازي سوخوي سو-25 وسو-24 وهما طائرتان من الحقبة السوفيتية، استخدمتها القوات الجوية الأوكرانية – فوق منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.وأضافت أنها أسقطت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو تؤكد وكييف تنفي أسقاط 4 طائرات أوكرانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تؤكد وكييف تنفي أسقاط 4 طائرات أوكرانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تؤكد وكييف تنفي أسقاط 4 طائرات أوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).