2022/07/13 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت طائرتين من طرازي سوخوي سو-25 وسو-24 وهما طائرتان من الحقبة السوفيتية، استخدمتها القوات الجوية الأوكرانية – فوق منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وأضافت أنها أسقطت […]
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وأضافت أنها أسقطت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تؤكد وكييف تنفي أسقاط 4 طائرات أوكرانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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