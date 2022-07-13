2022/07/13 | 17:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zz6tCYOmUW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة منتسب من أهالي الرمادي يعمل في حرس الحدود في ظروف غامضة.. ذووه: ولدنا تعرض للتعذيب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة منتسب من أهالي الرمادي يعمل في حرس الحدود في ظروف غامضة.. ذووه: ولدنا تعرض للتعذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).