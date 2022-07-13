تراتيل المشتهى - فاطمة الفلاحي

2022/07/13 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 361.قصيدة؛تتبعثر على جيدي،لحنًا ونشوة لقاء،فتورد الروح عشقَا.362.على مد العين تتلعثم أناملي،بإيقاعات حنايا طيفك،الممزوجة بوقع خطاك على الروح.363.مدارج حلممن شفقيتمتمك كبسملة غروب،ونبوءة عالقة،على أعقاب الفردوس .364.احطط عن قلبي،وزر غيابك.365.أنصت لدبيب الحزن،وهو يسري في كل تفاصيلي.366 .ز ......





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