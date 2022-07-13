غباء السياسيين - صادق إطيمش

2022/07/13 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش لا اتحدث هنا عن ساستنا في العراق بشكل خاص ، فهم ليسوا اغبياء بقدر ما هم لصوص باحتراف وقدرة عالية في التفنن باللصوصية ، حتى انهم ابتكروا طرقاً ووساءل لا تخطر على البال حينما افتوا مثلاً ، وهم اهل دين وورع كما يعلم اهل العراق !!! ، بان اموال الدولة وكل ما يعود لها من عقارات وموارد ارضية ، كالنفط مثلاً ، تعتبر شرـ عاً مجهولة المالك ، لذلك يحق للرعية المؤمنة المتدينة الورعة فقط ، وهم هذه الرعية ، الإس ......





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