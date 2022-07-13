شاهد بالفيديو.. ظروف غامضة لاختفاء منتسب عراقي خلال تأديته الواجب!!

2022/07/13 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Po0Ob2-b_p4

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