مونت يحسم مستقبله مع تشيلسي

2022/07/13 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحسم النجم الدولي الإنجليزي ماسون مونت، اليوم الأربعاء، مستقبله مع تشيلسي.وقال مونت في تصريح صحفي إنه "يرغب في الاستمرار مع البلوز خلال الفترة المقبلة".ويمتلك مونت (23 عاماً)، عقداً مع تشيلسي ينتهي في صيف 2024، أي بعد موسمين.وأضاف، "عقدي ممتد لسنتين مع النادي، وأنا سعيد جداً هنا"، مشيراً إلى "انني آمل أن تبدأ محادثات تجديد العقد قريباً".ويعد مونت من خريجي قطاع الناشئين بتشيلسي، ونجح في إثبات نفسه بقوة مع الفريق الأول على مدار الموسمين الماضيين.وشارك مونت في 53 مباراة بالموسم الماضي مع تشيلسي وفي كل البطولات، ونجح في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 16 هدفاً.

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