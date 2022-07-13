هجوم حاد على تحديث سناب شات الجديد.. يعرض المستخدمين للخطر

2022/07/13 | 18:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وصفت تقارير صحفية، أحدث ميزة في تطبيق التواصل سناب شات بأنها مزعجة ومقلقة، حيث إنها تمثل...

ظهرت المقالة هجوم حاد على تحديث سناب شات الجديد..



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