لجنة التربية النيابية: مواعيد امتحانات طلبة السادس الإعدادي قائمة في موعدها

2022/07/13 | 18:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، أن امتحانات طلبة السادس الإعدادي قائمة في موعدها.

وقال عضو اللجنة محمود القيسي، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلت مطالب لبعض الطلبة، طالبوا فيها بتأجيل مواعيد امتحانات البكلوريا للصف السادس الإعدادي، أو تغيير جدولها، من دون الاستناد إلى الجهات المختصة، أو الأخذ بالاعتبار التوقيتات التي راعت المناسبات العامة والظروف التي تمر بالبلاد”.

وأضاف القيسي، أن “تأجيل الامتحانات يتعارض مع انطلاق العام الدراسي لوزارة التعليم العالي”، مؤكداً “ضرورة تهيئة القاعات الامتحانية، التي تحتاج تنسيقا مسبقا مع الوزارة وفق تواريخ محددة”، لافتاً الى أن “امتحانات الدور الثاني التي ستتأجل في هذه الحالة إلى شهر تشرين الثاني، بينما يكون قبول الطلاب وبدء العام الدراسي في تشرين الأول”.

وأوضح أن “وقت الامتحانات يرتبط أيضا بوزارتي الكهرباء والصحة، اللتان تسلمتا المواعيد مسبقا، لضمان تجهيز المدارس بالكهرباء، وتهيئة الفرق الصحية التي تصاحب الطلبة خلال تلك الفترة”.

وبيّن أن “الفترة المقبلة تتضمن عطلاً رسمية مثل عيد الغدير ومحرم، اللتان تصطدمان مواعيدها مع عملية التأجيل، وربما يؤدي ذلك إلى استمرار الامتحانات حتى منتصف الشهر التاسع”.

وأكد القيسي أن “مواعيد الامتحانات قائمة في موعدها الذي أعلنته الجهات المعنية”، مشدداً “على الطلبة الجد والاجتهاد ليحصلوا على درجات تؤهلهم لدخول الكليات والمعاهد التي يرغبونها”، وحذّر الطلاب بأن “يتجنبوا الصفحات والمنصات التي تنشر أخباراً مغلوطة أو تزعم تسريب الأسئلة”.

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