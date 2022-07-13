2022/07/13 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن طهران تتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في أوكرانيا، موضحا انه لم يتم بيع طائرات من دون طيار لروسيا.وقال عبد اللهيان لصحيفة “لا ريبوبليكا” انه “لم يتم بيع معدات عسكرية إلى روسيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار”، لافتا إلى أن “لدى طهران أشكالا مختلفة من التعاون مع روسيا، بما في ذلك في مجال الدفاع، إلا أنها وفي الوقت نفسه، “لا تساعد أيا من الأطراف المتورطة في النزاع”، لاقتناعها بضرورة إنهائه”.

وأضاف: “أعتقد أن المشكلة تكمن في مكان آخر، وهو أن بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تنتج الأسلحة، وتحاول بيع منتجاتها، نحن نحاول تجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى التصعيد، نحن نعمل على وقف هذه الحرب”.

يأتي ذلك تعليقا على مزاعم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، حول ما أسماه خطط إيران لـ “نقل طائرات بدون طيار إلى روسيا”، حيث اقترح أن “إيران تخطط لنقل ما يصل إلى “عدة مئات” من المسيّرات، بما في ذلك القادرة على حمل أسلحة، إلى روسيا”.

وأضاف أن “التدريب على هذه الطائرات يجب أن يبدأ في وقت مبكر من شهر تموز، دون أن يقدم أي دليل على روايته”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران توضح بشأن بيع طائرات من دون طيار لروسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران توضح بشأن بيع طائرات من دون طيار لروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).