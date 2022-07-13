2022/07/13 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تقف الأمراض المزمنة عائقا أمام العمر المديد، باعتبارها تزيد من تعرض الفرد لأمراض أخرى، وهذا ينطبق بشكل خاص على مرضى السكري.ويمكن أن تجعل هذه الحالة المزمنة المريض أكثر عرضة لمجموعة من الحالات الأخرى، من ذلك السرطان وأمراض القلب.ولحسن الحظ، تبين أن تناول مشروب معين يمكن أن يقلل من مخاطر الوفيات […]

ظهرت المقالة لمرضى السكري..



مشروبات تخفّض احتمالات الوفاة من أي سبب أولاً على ايرث نيوز.

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