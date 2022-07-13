2022/07/13 | 18:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخصية عراقية تحصد واحدة من أهم الجوائز العالمية المرموقة في لندن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/13 | 18:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخصية عراقية تحصد واحدة من أهم الجوائز العالمية المرموقة في لندن) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخصية عراقية تحصد واحدة من أهم الجوائز العالمية المرموقة في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).