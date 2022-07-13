معدل التضخم الأمريكي يقفز لأعلى مستوياته منذ 41 عاما

2022/07/13 | 18:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قفز معدل التضخم الأمريكي خلال شهر يونيو الماضي لأعلى مستوياته منذ 41 عاما، وهو ما يشير إلى تزايد الاحتمالات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في تطبيق سياسة رفع معدلات الفائدة، وذلك خلال الاجتماع المقبل في نهاية …

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