2022/07/13 | 18:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد نادي القاسم الرياضي، أن حظر الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” المفروض على النادي، سيزول بمجرد دفع مبلغ 74 مليون دينار عراقي، مبيناً أنه النادي الأقل مديونية في العراق.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “تعاقداتنا مازالت مستمرة مع المحترفين او المحليين لإكمال صفوف نادينا للموسم الكروي الجديد 2022/ 2023”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي القاسم: نحن الأقل مديونية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي القاسم: نحن الأقل مديونية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).