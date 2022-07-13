مصدر يكشف لـ

2022/07/13 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، عن سبب تأجيل اجتماع الاطار التنسيقي الخاص باختيار رئيس الوزراء، الذي كان من المقرر عقده، مساء اليوم.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي اجل اجتماعه الخاص باختيار رئيس الوزراء، الذي كان من المقرر عقده، مساء اليوم، بسبب وجود خلاف بين قادة الاطار حول الية اختيار شخص رئيس الوزراء".

وبين ان "الاطار التنسيقي يريد الاتفاق على الية اختيار شخص رئيس الوزراء، قبل طرح الأسماء المرشحة بشكل رسمي لاختيار بالاجماع من قبل قادة الاطار"، مشيرا الى ان "يوم غد الخميس سيكون هناك اجتماع لبحث الية الاختيار وليس اختيار الشخصية".

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