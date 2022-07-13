الازمة الأوكرانية وتأثيرها على هبوط قيمة اليورو

2022/07/13 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان الازمة الاقتصادية التي شهدها

العالم بعد اندلاع المواجهة في

أوكرانيا لم تسر الأمور على النحو الذي

خطط له الغرب وبالذات اوربا، اعتقدوا

انهم يتعاملون مع دوله من دول الشرق

الأوسط

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