الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع عائدات النفط

2022/07/13 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام

العملتين الأوروبية والأمريكية، اليوم

الأربعاء، على خلفية ارتفاع عائدات

النفط في روسيا، وفقا لما ذكره تقرير

وكالة الطاقة الدولية (IEA).

وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت بغ

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