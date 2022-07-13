للمرة الأولى في 20 عاما.. الدولار أقوى من اليورو

2022/07/13 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر صرف العملة الأوروبية

الموحدة اليورو، اليوم الأربعاء، إلى

دون مستوى الدولار وذلك للمرة الأولى

منذ العام 2002، أي في نحو 20 عاما.

وبحلول الساعة 15:53 بتوقيت بغداد، تراجع

سعر صرف اليورو إلى 1.

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