مكتب الكاظمي يصدر بياناً يخص مشاركة الاخير في القمة التي تستضيفها السعودية

2022/07/13 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

*بيان*....

يشارك رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، مطلع الأسبوع القادم، في القمّة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيناقش المؤتمر قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء.

وتأتي تلبية العراق لدعوة جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمشاركة في هذه القمة استمراراً لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء13- تموز- 2022

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