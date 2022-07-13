صندوق النقد: المشهد الاقتصادي العالمي “ازداد قتامة”

2022/07/13 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الأربعاء، من أن المشهد الاقتصادي العالمي “ازداد قتامة”، وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا.وقالت غورغيفا إن “توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ نيسان الماضي وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل؛ في ظل المخاطر الضخمة القائمة”.

وأشارت إلى أن “الصندوق سيخفض، خلال الأسابيع المقبلة، توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام”، مضيفة أن “الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية”.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر تموز الجاري، بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في نيسان الماضي.

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