مكتبه: الكاظمي سيشارك في القمّة التي تستضيفها السعودية مطلع الأسبوع المقبل

2022/07/13 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشارك في القمّة التي تستضيفها السعودية مطلع الأسبوع المقبل.وقال بيان للمكتب ورد لإيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيشارك مطلع الأسبوع القادم، في القمّة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج […]

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