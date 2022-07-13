الكاظمي يشارك بقمة السعودية الاسبوع القادم لرسم خطوات التعاون

2022/07/13 | 18:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطلع الأسبوع القادم، في القمّة التي تستضيفها المملكة...

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