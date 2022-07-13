العمليات المشتركة تجري مباحثات مهمة مع رئيس أركان البيشمركة في أربيل

2022/07/13 | 18:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، وصول رئيس أركان العمليات الفريق الركن حامد عبد المقصود، مع عددمن القادة العسكريين الى أربيل.

وذكر بيان للقيادة تلقته خبر برس (واخ)، إن “الزيارة تأتي لعقد مباحثات وصفها بالمهمة مع رئيس أركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير، لمناقشة الوضع الأمني لمناطق ذات الاهتمام المشترك ومتابعة المعلومات الاستخبارية والأمنية”.

وأضاف أن “القادة العسكريين شاركوا في الإجتماع التي جرت وتم مناقشة العديد من القضايا العسكرية التي تخص الوضع الأمني وتبادل المعلومات”.

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