ما هي الهدية التي ستقدمها أمريكا لإسرائيل خلال زيارة بايدن للإقليم؟

2022/07/13 | 18:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.بسام روبين لقد التزمت أمريكا بأمن اسرائيل وأعلنت ذلك مرارا ومن فوق أراضي عربية ،حتى أن البيت الأبيض لم يعير اهتماما لشعوب تلك الدول ولا لحكوماتها وكأننا عبيد عندهم ،ويتسابق الزعماء الأمريكيون بين فترة وأخرى على تقديم هدايا من لا يملك لمن لا يستحق لإسرائيل لتقترن بأسمائهم كنوع من وفائهم للكيان المحتل […]

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