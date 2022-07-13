2022/07/13 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار الملاهي الليلية في الكرادة… واقع يفرضه “خليط مجتمعي” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار الملاهي الليلية في الكرادة… واقع يفرضه “خليط مجتمعي”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار الملاهي الليلية في الكرادة… واقع يفرضه “خليط مجتمعي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).