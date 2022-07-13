( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) - أحمد صبحى منصور

2022/07/13 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : السؤال يقول فى نهاية سورة ( ص ) يقول الله عزّ وجل : (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ).



ماهو هذا النبأ ؟ ومتى يأتى حين العلم به ؟ ولماذا التأكيد فى صياغة الآية ؟ نقول مستعينين بالرحمن جل وعلا : أولا : قال جل وعلا : ( إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ( 87 ) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ( 88 ) ص ) 1 ـ الكلام هنا عن القرآن الكريم : ( إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِ ......





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