4 نصائح للتغلب على الشعور بالخمول

2022/07/13 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقدمت وزارة الصحة السعودية، عدة نصائح للتغلب على الشعور بالخمول، من بينها ممارسة الرياضة ومرافقة المتحركين.وأوضحت الوزارة أنه يمكن التغلب على الشعور بالخمول من خلال، إدخال الحركة في كل الأنشطة اليومية، كإنجاز الأعمال وقوفًا أو التحرك 5 دقائق لكل ساعة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، من خلال اختيار أي رياضة مفضلة وممارستها لنصف ساعة على الأقل يوميًا.ونصحت بتجنب الجلوس الطويل من خلال تقليل فترات الجلوس على الأجهزة الإلكترونية ومشاهدة التلفاز، إلى جانب مصاحبة المتحركين، عبر مرافقة الأشخاص الذين يشجعون على النشاط والحركة.

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