العراق.. المالكي ينفي تسجيلا مسربا منسوبا إليه فيه

2022/07/13 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، صحة ما ورد في تسجيل صوتي مسرب على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه منسوب له ويوجه خلاله اتهامات لقادة سياسيين عراقيين بارزين.

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