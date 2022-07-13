نيرمين الفقي تحسم الجدل بشأن ارتباطها بأحمد أبو هشيمة

2022/07/13 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسمت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية، بشأن ارتباطها بمواطنها رجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة ياسمين صبري، نافية تماما شائعة الارتباط المتداولة.وأكدت الفقي، في منشور عبر حسابها في “إنستغرام”، عدم صحة ارتباطها بأبو هشيمة، مشددة على أن ما تداول لا يتعدى إشاعة لا تعلم مصدرها، […]

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