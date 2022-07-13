العراق.. تسجيل 3042 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

2022/07/13 | 19:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم أنها "سجلت 3042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2760 شخصاً للشفاء".وأضاف البيان، أن "الوفيات الجديدة …

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