مكتبه: الكاظمي يشارك مطلع الأسبوع المقبل في قمّة تستضيفها السعودية

2022/07/13 | 19:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية .

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