نائب: أولويات الحكومة المقبلة اخراج الاحتلالين التركي والأمريكي من العراق

2022/07/13 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد النائب عن تحالف الفتح مرتضى علي الساعدي، الأربعاء، أن ملفات عدة سيكون على رأس اولويات الحكومة المقبلة .وقال الساعدي في حديث لوكالة / المعلومة/ ان “ملفات عدة ستكون على راس اوليات الحكومة العراقية المقبلة في مقدمتها اخراج الاحتلالين التركي والامريكي من العراق”.واضاف ان “الاحتلال العسكري التركي في ناحية […]

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