2022/07/13 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة حسم النجم الدولي الإنجليزي ماسون مونت، اليوم الأربعاء، مستقبله مع تشيلسي.وقال مونت في تصريح صحفي إنه “يرغب في الاستمرار مع البلوز خلال الفترة المقبلة”.ويمتلك مونت (23 عاماً)، عقداً مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً ..الدولي مونت يحسم مستقبله مع تشيلسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً ..الدولي مونت يحسم مستقبله مع تشيلسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً ..الدولي مونت يحسم مستقبله مع تشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).