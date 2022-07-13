2022/07/13 | 19:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشارك في القمّة التي تضيّفها السعودية الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى أنه سيبحث 6 ملفات.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيشارك، مطلع الأسبوع المقبل، في القمّة التي تضيّفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فضلاً على قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف، أن “المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعانيها شعوب المنطقة جمعاء”.

وأوضح البيان أن “تلبية العراق جاءت لدعوة من جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، مشيرا الى أن “المشاركة في هذه القمة هي استمراراً لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتوجه الى السعودية الأسبوع المقبل.. و(6) ملفات سيجري البحث فيها خلال مؤتمر القمة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتوجه الى السعودية الأسبوع المقبل.. و(6) ملفات سيجري البحث فيها خلال مؤتمر القمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).